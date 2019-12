CHAMPIONS LEAGUE SORTEGGIO JUVENTUS NAPOLI ATALANTA / Juventus, Napoli e Atalanta attendono trepidanti l'urna di Nyon, che oggi alle 12 decreterà le prossime avversarie delle italiane agli ottavi di Champions League. I campioni d'Italia saranno inseriti nel lotto delle teste di serie, al contrario invece dei partenopei e dei nerazzurri che saranno in seconda fascia. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui!

Lo spauracchio per la Juve si chiama Real Madrid, con la squadra di Sarri che può incrociare anche le inglesi Chelsea e Tottenham. Rischiano ovviamente di più Napoli e Atalanta che possono pescare PSG, Bayern Monaco, Barcellona, Manchester City (per gli azzurri) e Liverpool (per i bergamaschi). I partenopei, oltre a non poter incontrare la Juve, non potranno essere sorteggiati con il Liverpool, avversario nella fase a gironi.

Champions League, guida al sorteggio degli ottavi

Stessa situazione per l'Atalanta: niente derby con la 'Vecchia Signora' e sfida con il City. Lione per i bianconeri, Lipsia e Valencia per Gattuso e Gasperini, le avversarie più abbordabili per le nostre rappresentanti.

Regolamento: non possono incontrarsi squadre della stessa nazione o affrontate nella prima fase a gironi. Le teste di serie disputeranno in casa la sfida di ritorno. Le gare degli ottavi si giocheranno il 18-19 e 25-26 febbraio (andata) e 10-11 e 17-18 marzo (ritorno).

Teste di serie: PSG (Francia), Bayern Monaco (Germania), Manchester City (Inghilterra), Juventus (Italia), Liverpool (Inghilterra), Barcellona (Spagna), Lipsia (Germania), Valencia (Spagna)

Non teste di serie: Real Madrid (Spagna), Tottenham (Inghilterra), Atalanta (Italia), Atletico Madrid (Spagna), Napoli (Italia), Borussia Dortmund (Germania), Lione (Francia), Chelsea (Inghilterra)

