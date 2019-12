TERREMOTO CAMPANIA BENEVENTO / Ore 10.00 - L'INVG ha rivisto i dati: scossa di magnitudo 3.2 delle ore 9.08, a 2 Km da San Leucio del Sannio (prov. Benevento), con una profondità di 10 Km.

Ore 9.30 - Nuovo aggiornamento da parte dell'INGV: la scossa è di magnitudo 3.4, localizzata a 3 Km da San Leucio del Sannio in provincia di Benevento.

La terra ha tremato alle 9.06, con una profondità di 17 Km.

Paura questa mattina in Campania. Scossa di terremoto tra i 3.1 e i 3.6 di magnitudo in provincia e zona di Benevento, come rilevato dall'lNGV (l'Instituto Nazionale di Geofica e Vulcanologia). La scossa è stata avvertita lievemente anche a Napoli. Per il momento non si segnalano danni o feriti, ma solo tanta paura. La situazione sarebbe sotto controllo, in attesa di nuove e più approfondite verifiche sul territorio interessato.

SEGUONO AGGIORNAMENTI