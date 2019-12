CALCIOMERCATO MILAN BOBAN IBRAHIMOVIC / Zvonimir Boban, Chief Football Officer del Milan, è intervenuto sulle frequenze di 'Radio 1' durante 'Radio anch'io sport' per fare il punto sui principali temi che tengono banco in casa rossonera. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui!

Il colpo Ibrahimovic: "Ibra è una situazione diversa rispetto a tutte le altre. E' unico. Vedremo se poi ci sarà la necessità di intervenire in attacco, vediamo. Ibra è un'altra cosa rispetto a tutti gli altri, pur sapendo che non è giovane. E' un giocatore di estremo carattere che può dare una sterzata all'intero ambiente. Quando abbiamo iniziato la trattativa però eravamo in una posizione di classifica diversa".

Il futuro di Donnarumma: "Speriamo di trovare un accordo, l'intenzione c'è. Ovviamente affronteremo la questione nelle prossime settimane".

Il pari contro il Sassuolo: "Peccato, ci aspettavamo un risultato migliore per la festa.

Però sappiamo che è stata una partita interessante da entrambe le parti, in Italia devi giocare sempre bene per spuntarla. Ogni partita è dura".

Il ritorno del Milan: "Ce lo chiediamo da tanti anni, purtroppo per vedere un grande Milan lì ci vuole tanto tempo. Possiamo bruciare le tappe, dobbiamo far in modo che la squadra torni competitiva. Dire quando e come è difficile".

Effetto Pioli: "Ieri Maldini ha detto una cosa giusta e anche bella direi. C'è una bella sintonia tra tutti: allenatore, rosa e dirigenza. Ha capito tante cose, seppur arrivato in un momento delicato. Siamo veramente contenti del suo lavoro, si vede anche in campo".

Ancelotti dirigente? "Il Milan sarà sempre la sua casa. Al momento è inappropiato come accostamento".

Inter prima: "Non può darci fastidio, è importante che qualcuno lotti per lo scudetto con la Juventus. Per il calcio italiano, per tutto quello che rappresenta il club nerazzurro e per quello che sta facendo Conte direi che l'Inter se lo merita di essere lì".

