GENOA THIAGO MOTTA / Rendimento negativo per il Genoa, sabato sconfitto anche nel derby contro la Sampdoria. Gabbiadini ha punito la formazione rossoblu, con Thiago Motta sempre più in bilico. Scotta la posizione del tecnico italo-brasiliano, che con l'Inter si giocherà l'ultima spiaggia per resterà alla guida dei 'Grifoni'.

Fiducia a tempo per l'ex centrocampista, con Davide Ballardini che sarebbe il primo nome sulla lista del patron Preziosi in caso di ribaltone.

Difficile invece un ritorno di, mentre stando al quotidiano 'Tuttosport' la dirigenza ligure starebbe valutando altre opzioni.

Se dovesse saltare Thiago Motta, per cui l'incrocio di sabato pomeriggio contro l'Inter diventa decisivo, da non sottovalutare anche i nomi di Lopez e Ficcadenti. Solo 6 punti in 8 gare per l'attuale allenatore, che per il momento salva la panchina in attesa di sabato e della sfida di 'San Siro' contro la sua ex squadra.

