CALCIOMERCATO INTER GIROUD CHELSEA / Olivier Giroud potrebbe riabbracciare Antonio Conte all'Inter.

In vista della finestra invernale di calciomercato, la priorità in casa nerazzurra resta quella del centrocampista ma non è da escludere anche un possibile colpo in avanti da parte della dirigenza. Tutti gli indizi portano all'attaccante francese in scadenza di contratto con il: il campione del mondo ha già lavorato con il tecnico nerazzurro e sarebbe disposto a sbarcare in Serie A, dopo essere stato messo ai margini del progetto tecnico dei 'Blues'. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui

Calciomercato Inter, dall'Inghilterra: il Chelsea scarica Giroud

Arrivano buone notizie dall'Inghilterra: secondo quanto riportato dal 'Daily Mail' il Chelsea è disposta ad ascoltare offerte a gennaio per Giroud. Il club inglese avrebbe infatti deciso di lasciare in rosa Michy Batshuayi come unica riserva al giovane talento Tammy Abraham. Frank Lampard, che ha dichiarato nei giorni scorsi di voler puntare ancora sul francese, valuta anche la possibilità di schierare Christian Pulisic da falso nove. . L'Equipe nelle scorse ore ha rilanciato la forte candidatura dell'Inter, idea supportata anche da Didier Deschamps, tecnico della Nazionale francese che non perde occasione per ribadire a Giroud di lasciare il Chelsea, in vista di Euro 2020.

