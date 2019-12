CALCIOMERCATO NAPOLI TORREIRA BERGE AMRABAT / Gennaro Gattuso è stato chiaro con Aurelio De Laurentiis: il Napoli sul mercato necessita di un regista in grado di prendere in mano il centrocampo azzurro. La dirigenza partenopea, guidata dal ds Cristiano Giuntoli, si sta attivando per provare a colmare la lacuna sul mercato di gennaio. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui!

Calciomercato Napoli, all-in su Torreira: prima offerta all'Arsenal

Secondo quanto riportato da 'La Gazzetta delo Sport' il Napoli sembra essere deciso a puntare tutto su Torreira, forte anche della volontà del giocatore. Nelle ultime ore la dirigenza azzurra ha contattato l’Arsenal: Giuntoli ha presentato un’offerta che si aggira intorno ai 3 milioni di euro più eventuali bonus, per un periodo di 18 mesi. L’operazione, ovviamente, includerà anche l’obbligo di riscatto a 27 milioni.

Si attende la risposta del club inglese, il Napoli e Gattuso sperano di avere Torreira già ad inizio anno.

Calciomercato Napoli, non solo Torreira: gli altri nomi seguiti a centrocampo

Torreira resta sicuramente il primo obbiettivo, ma Giuntoli sta seguendo con interesse anche Sander Berge, 21 anni, centrocampista centrale del Genk e nazionale norvegese, finito anche nel mirino dell'Inter. Sul ragazzo c'è anche il Liverpool, pronto ad offrire una cifra superiore ai 20 milioni proposti dal Napoli. Un’altra trattativa è legata a Amrabat, centrocampista del Verona. Prima di chiudere, in ogni modo, il club veneto dovrà riscattare il giocatore che è di proprietà del Bruges, versando 3,5 milioni. Amrabat, comunque, è previsto per la prossima stagione.

