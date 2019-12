CALCIOMERCATO MILAN IBRAHIMOVIC / Il futuro di Zlatan Ibrahimovic è stato uno degli argomenti più toccati dai dirigenti che, questa sera, hanno partecipato alla festa per i 120 anni del Milan.

, Chief Football Officer del club rossonero, nel pomeriggio aveva ammesso, come Paolo Maldini, che lo svedese fosse ormai lontano dal tornare a vestire i colori rossoneri.

Calciomercato Milan, Boban: "Ibrahimovic? Scelga per il meglio"

A margine dell'evento di questa sera, organizzato in un noto hotel del centro città, il dirigente ha nuovamente lanciato un messaggio all'attaccante, come raccolto da Calciomercato.it: "Speriamo che Zlatan decida per il meglio... e anche per se stesso".

