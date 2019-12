CALCIOMERCATO INTER MERTENS NAPOLI /Aurelio De Laurentiis, a margine della festa per i 120 anni del Milan, ha parlato del futuro di Dries Mertens, accostato all’Inter nelle scorse settimane. Il patron partenopeo ha chiuso, per il belga, all’ipotesi nerazzurra: "Inter su Mertens? Dries ha un contratto con cui può andare da tutte le parti, tranne che in Italia.

Chiaro così? Lui per noi è anche un falso nueve, a gennaio non abbiamo bisogno di altri attaccanti".

Il presidente del Napoli, inoltre, ha tracciato l’identikit del prossimo colpo del club azzurro. Con Gattuso e il ritorno al 4-3-3, ci sarà bisogno di un centrocampista: "Dobbiamo pensare a cosa abbiamo in casa, poi rinforzare il centrocampo. Vedremo cosa c'è da acquistabile, il mercato di gennaio è riparatore, ma chi ha buoni calciatori se li tiene. Stiamo lavorando".

