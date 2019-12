Inter, furia social su Lukaku. C'è chi rimpiange Icardi...

INTER LUKAKU ICARDI / Nonostante i 12 gol e due assist nelle sue prime 21 gare, Romelu Lukaku è già finito nel mirino delle critiche di diversi tifosi dell'Inter.

L'ex United, costretto a giocare praticamente sempre a causa della mancanza di alternative in attacco, contro laha fallito una grossa occasione per chiudere il match sul 2-0 e non è la prima volta che questo accade al belga nelle ultime gare.

LEGGI ANCHE --> Calciomercato, Ibrahimovic al Napoli: De Laurentiis fa chiarezza

Inter, critiche a Lukaku: "Troppe occasioni fallite"

Come visibile nei tweet in basso, solo alcuni delle centinaia comparsi questa sera, in molti recriminano alla punta le occasioni fallite anche contro Roma e Barcellona (addirittura quattro). Inevitabile, quindi, il paragone con Mauro Icardi, inarrestabile nei suoi primi mesi al PSG con 12 reti in 15 presenze e 961 minuti giocati. C'è già chi rimpiange Maurito...

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Serie A, Fiorentina-Inter 1-1: Vlahovic riacciuffa Borja Valero al 92'

Calciomercato Milan, Ibrahimovic si allontana: l'annuncio di Boban