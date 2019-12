FIORENTINA INTER CONTE / Mastica amaro Antonio Conte, tecnico dell'Inter, dopo il pareggio per 1-1 con la Fiorentina maturato negli ultimi minuti. "Tra stasera e col Barcellona abbiamo raccolto meno di quanto seminato - ha dichiarato il tecnico nerazzurro nel postgara a 'Sky Sport' - Dispiace perché oggi c'era stata una buona risposta da parte della squadra, meritavamo qualcosa in più. Anche con la Roma il risultato poteva essere diverso, dobbiamo migliorare in tutte le situazioni offensive e difensive. Le partite le avete viste anche voi, potevano essere tre vittorie, non credo che oggi ci sia da recriminare sulla prestazione.

E' un processo di crescita in cui siamo, dobbiamo avere pazienza e costruire sugli errori. Non possiamo pensare di vincere ogni partita solo perché ci chiamiamo Inter. Abbiamo avuto le occasioni per chiuderla, potevamo sfruttare meglio varie situazioni. Ci sono ragazzi che stanno giocando sempre per forza di cose, è inevitabile che qualcosa si paghi in termini di stanchezza. Su questo c'è poco da dire, c'è gente che avrebbe bisogno di rifiatare, come Lautaroche stanno facendo cose encomiabili, ma non ce lo possiamo permettere. Guardiamo avanti, forti del fatto di aver fatto un'ottima partita in un campo difficile, c'è rammarico per aver portato via solo un punto. Il gol subito? Sono situazioni che analizzeremo per lavorarci con calma, praticamente abbiamo subito il pareggio in contropiede".