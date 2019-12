Calciomercato, Ibrahimovic al Napoli: De Laurentiis fa chiarezza

Anche il Napoli si defila dalla corsa per Zlatan Ibrahimovic. Dopo le dichiarazioni di Maldini e Boban, che hanno ammesso che lo svedese, ad oggi, è lontano dal vestirsi di rossonero, in serata anche Aurelio De Laurentiis ha ammesso che in questo momento il club partenopeo abbia altre priorità.

LEGGI ANCHE --> Calciomercato Milan, Ibrahimovic si allontana: l'annuncio di Boban

Napoli, De Laurentiis: "Con Ancelotti avevamo pensato a Ibrahimovic"

A margine della festa per i 120 anni del Milan, il patron ha infatti dichiarato: "Quando c'era Ancelotti abbiamo pensato a Zlatan perché avrebbe ricoperto un certo ruolo, ora invece abbiamo altre priorità, dobbiamo rimettere in sesto una squadra che deve trovare una quadratura e concedere meno rispetto a ieri".

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Serie A, Fiorentina-Inter 1-1: Vlahovic riacciuffa Borja Valero al 92'

Calciomercato Milan, Ibrahimovic si allontana: l'annuncio di Boban