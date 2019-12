CALCIOMERCATO FIORENTINA MONTELLA / Dopo quattro sconfitte consecutive, la Fiorentina trova un pareggio prezioso contro l'Inter nei minuti di recupero. Una boccata di ossigeno per il tecnico Montella, che a 'Sky Sport' dichiara: "Non ci stava perdere, sarebbe stata una beffa. C'è stato spirito diverso sin dall'inizio, la squadra è stata in partita sempre contro un grande avversario. Grande gol di Vlahovic, è un ragazzo che arriverà molto in alto. Un gol per me? Gli ho dato fiducia dall'anno scorso, forse sì, gli chiediamo molto nell'avere il peso dell'attacco sulle spalle. Abbiamo fatto una bella semina con il mio staff.

Se mi sento tranquillo? Ogni gara è così, non dobbiamo perdere lo spirito, al completo siamo una squadra competitiva. Non so cosa succederà nella prossima partita, sarò sempre in discussione ma finora evidentemente la società crede che io stia facendo un buon lavoro, anche se quattro sconfitte di fila erano pesanti. Nelle ultime gare non credo di aver cambiato molto, poi ci sono mancati giocatori di personalità ed esperienza. Ci sono mancatiè un po' spremuto, se ti mancano giocatori perno per un po' i giocatori patiscono la responsabilità.è un po' in calo, ha stretto i denti finché ha potuto. Ancheè in difficoltà fisicamente, per fortuna c'èche corre per tutti".