Inter, Conte sbotta per il caso 'Corriere dello Sport': lo sfogo

CONTE CORRIERE SPORT / Dopo la polemica con il 'Corriere dello Sport', che ha portato ad annullare la conferenza stampa in programma ieri a causa di una lettera pubblicata dal quotidiano offensiva nei confronti dell'allenatore nerazzurro, Antonio Conte, ai microfoni di 'Sky Sport', ha annunciato la possibilità di adire le vie legali: "È tutto in mano a un avvocato. Annullare la conferenza è stata una scelta dell'Inter, non è che io l'abbia presa sul personale ma c'è una questione di rispetto. Quando si deve mandare un esempio non si possono fare distinguo, è tutta la categoria che deve recepire un messaggio.

Chi non è abituato a gestire personale non può capire certe cose forse".

LEGGI ANCHE --> Inter, UFFICIALE: Conte non parla in conferenza stampa!

Inter, Conte: "Dovrebbero vergognarsi, ora basta"

L'allenatore nerazzurro ha proseguito: "E' assurdo, dicono che dobbiamo chiedere scusa? Sono loro che dovrebbero vergognarsi. E una volta pubblichiamo titoli sul razzismo che ci fanno ridere dietro da tutti, e una volta pubblichiamo in anticipo la storia di Mihajlovic...bisogna porre un freno, un giornalista non può avere potere di rovinare la vita delle persone. Su questa storia dell'email, vedremo come andrà a finire".

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Serie A, Fiorentina-Inter 1-1: Vlahovic riacciuffa Borja Valero al 92'

Calciomercato Milan, Ibrahimovic si allontana: l'annuncio di Boban