ITALIANS PAGELLE / Su Calciomercato.it torna l'appuntamento settimanale con Italians: ecco le pagelle dei principali giocatori italiani all'estero e i top ed i flop dell'ultimo turno di campionato. Poche le prestazioni esaltanti in questo weekend calcistico di giocatori e allenatori italiani all'estero. Su tutti brilla il solito Diamanti, che in Australia sciorino ancora un assist contribuendo alla vittoria del Western United. Malissimo invece Jorginho ed Emerson Palmieri in Premier League, peggio di loro soltanto Kean sostituito dopo appena 19' dal suo ingresso in campo.

ITALIANS, DA CANNAVARO A PELLE': LE PAGELLE DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO

PREMIER LEAGUE

EMERSON PALMIERI (Chelsea) 5 - Al di là della sconfitta di misura patita col Bournemouth allo Stamford Bridge, al 72' gode di una colossale occasione per indirizzare il match ancora bloccato sullo 0-0. E invece se la divora.

JORGINHO (Chelsea) 5 - Torna in campo da titolare e la sua partita dura 78', sostituito da Batshuayi per aumentare la potenza di fuoco Blues in una gara bloccata ancora sullo 0-0. Il suo gioco comunque arranca come le prestazioni dell'intera squadra. Che vive un momento di crisi.

MOISE KEAN (Everton) 4 - Subentra al minuto 70 e viene sostituito all'89' da Ferguson nella sfida all'Old Trafford terminata 1-1. 19 minuti in campo e nemmeno la possibilità di terminare l'incontro. Non solo questo scampolo di gara, ma anche la stagione ad oggi risulta da dimenticare.

ANGELO OGBONNA (West Ham) 6,5 - Tiitolare nella preziosa vittoria esterna ottenuta col Southampton, in coppia con Balbuena lascia soltanto due conclusioni indirizzate verso la porta agli attaccanti avversari. Sempre sicuro.

NON HANNO GIOCATO: Patrick Cutrone (Wolverhampton), Adam Masina (Watford).



LIGUE 1

MARCO VERRATTI (Psg) 6 - Subentra al 64' della gara vinta senza problemi sul campo del Saint Etienne.

Un buono spezzone di partita per ritrovare confidenza col campo dopo l'infortunio al ginocchio e quello successivo alla coscia.

NON HANNO GIOCATO: Pietro Pellegri (Monaco).



BUNDESLIGA

VINCENZO GRIFO (Friburgo) 5,5 - Torna in campo dopo la lunga squalifica subentrando al 57' a Sallai per recuperare lo svantaggio che invece resterà tale sino al triplice fischio. Riesce a dare un po' di vivacità alla fase offensiva, ma non basta.



LIGA

FEDERICO BARBA (Valladolid) 5 - Pronti, via e si fa già ammonire al minuto 8. E' il preludio ad una partita difficile per lui, che non riesce a supportare la fase offensiva sull'esterno e soffre tanto anche in quella difensiva.

NON HANNO GIOCATO: Cristiano Piccini (Valencia).



RESTO DEL MONDO

ALESSANDRO DIAMANTI (Western United) 7 - Vince ancora il suo Western United, che staziona al terzo posto in classifica. E lui sfodera l'ennesimo assist stagionale per il vantaggio firmato da Pain. Molto bene in queste prime dieci giornate di A-League.

DAVIDE LANZAFAME (Honved) 5,5 - Dopo un ottimo periodo iniziale, continua il suo digiuno in campionato e con l'Ujpest finisce solo 0-0. Honved che resta a metà classifica occupando il sesto posto.

FEDERICO MACHEDA (Panathinaikos) 6 - Non riesce ad entrare nel vivo delle due azioni da gol coi quali il Panathinaikos ha piegato le resistenze del Lamia ma gioca una buona gara.

DANIELE VERDE (AEK) s.v. - Subentra all'80' rilevando Svarnas nella vittoria esterna contro lo Xanthi.

NON HANNO GIOCATO: Sebastian Giovinco (Al-Hilal), Daniele De Rossi (Boca Juniors).

DALLA PANCHINA:

GIUSEPPE SANNINO (Honved) 5,5 - Solo 0-0 con l'Ujpest in casa. Occasione d'oro per avvicinarsi al podio che però sfuma. E l'Honved resta sesto.

ITALIANS - TOP E FLOP 3 ITALIANI ALL'ESTERO

FLOP

JORGINHO (Chelsea) 5

EMERSON PALMIERI (Chelsea) 5

MOISE KEAN (Everton) 4

TOP

FEDERICO MACHEDA (PANATHINAIKOS) 6

ANGELO OGBONNA (WEST HAM) 6,5

ALESSANDRO DIAMANTI (WESTERN UNITED) 7