SERIE A FIORENTINA INTER / L'Inter pareggia per 1-1 in casa della Fiorentina nel posticipo domenicale, perdendo l'occasione di rimettersi davanti alla Juventus. Dopo 8 minuti sblocca Borja Valero, con un destro preciso sul primo palo da dentro l'area. I viola non ci stanno e Handanovic compie un miracolo su Badelj, i nerazzurri troverebbero il raddoppio con Lautaro Martinez ma un fuorigioco di Lukaku a inizio azione ferma tutto. Il belga prima dell'intervallo chiama Dragowski a un miracolo, anche Handanovic attento su Boateng e Chiesa.

Nella ripresa, Inter che spreca più volte in ripartenza, la palla buona ce l'ha Lukaku che calcia addosso al portiere da pochi passi, Handanovic a sua volta di nuovo decisivo su una botta da fuori di. Finale teso, Inter che sembra in controllo ma in pieno recuperosi invola da solo e fulmina Handanovic con un gran sinistro a incrociare. Conte mastica amaro (e Lautaro squalificati nella prossima gara),per ora respira dopo quattro ko di fila.

FIORENTINA-INTER 1-1 - 8' Borja Valero (I), 92' Vlahovic (F)

Classifica Serie A: Inter, Juventus 39, Lazio 33*, Roma 32, Cagliari 29*, Atalanta 28, Parma 24, Napoli 21, Torino 21, Milan 21, Bologna 19, Verona 19, Fiorentina 17, Sassuolo 16*, Lecce 15, Sampdoria 15, Udinese 15, Brescia 13*, Genoa 11, Spal 9.

*Una partita in meno