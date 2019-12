PAGELLE E TABELLINO DI FIORENTINA-INTER: Valero predica calcio. Chiesa non pervenuto

PAGELLE TABELLINO FIORENTINA INTER VOTI/ L'Inter non va oltre il pareggio contro la Fiorentina di Vincenzo Montella. Nonostante il vantaggio firmato da Borja Valero, i nerazzurri si sono fatti agganciare nel finale dal grande gol di Dusan Vlahovic, centravanti classe 2000 della squadra di Rocco Commisso.

FIORENTINA

Dragowski 7 - Il migliore dei suoi con due ottimi interventi su Romelu Lukaku, uno nel primo tempo e l'altro nella ripresa.

Caceres 5 - Tanti cross sbagliati e qualche problema difensivo sugli inserimenti dei centrocampisti dell'Inter.

Pezzella 6 - La sua presenza si sente: la linea si sente più sicura, ma manca ancora qualcosa.

Milenkovic 5- Soffre abbastanza i nerazzurri e non è così preciso come al solito nella gestione del pallone.

Lirola 6,5 - Uno dei più pericolosi della Fiorentina con le sue scorribande continue sulla fascia destra.

Badelj 5,5 - Una grande conclusione nel primo tempo, poi va in difficoltà sulle geometrie di Brozovic. Dal 65' Benassi 6 - Mezz'ora con poche sbavature.

Pulgar 5,5 - Meno brillante rispetto ai suoi standard, anche negli ultimi 16 metri raramente si rende pericoloso.

Castrovilli 6,5 - Uno degli ultimi baluardi in questa Fiorentina a caduta libera. Delizia il pubblico con alcune giocate molto interessanti. Dall'83' Eysseric S.V.

Dalbert 6 - Sente la voglia di rivalsa e scende in campo con grande foga.

Chiesa 4,5 - Non è sereno e si vede. La posizione centrale lo penalizza molto e si vede. Serve un cambio di rotta molto deciso. Dal 58' Vlahovic 7 - Un grandissimo gol del giovane attaccante viola salva i suoi e la panchina di Vincenzo Montella.

Boateng 6 - Ci prova in diverse occasioni mostrando anche una buona condizione fisica in vista dei prossimi impegni.

All. Montella 6 - Sbaglia la posizione di un Chiesa in apertura polemica, ma il cambio Vlahovic gli vale la sufficienza e il posto di lavoro.

INTER

Handanovic 6,5 - Due interventi su tiri dalla distanza molto importanti ai fini del risultato finale.

Skriniar 6 - Prestazione di ordinaria amministrazione per il difensore centrale slovacco.

Bastoni 6,5 - Ogni volta che viene chiamato in causa si fa trovare sempre molto pronto, in questa serata è il migliore della linea difensiva. Dall'87ì Godin S.V.

de Vrij 6 - Qualche rischio di troppo nella fase di disimpegno, ma è comunque attento in proiezione difensiva.

D'Ambrosio 5,5 - Si vede poco sia in zona offensiva che nella fase di ripiegamento.

Vecino 5,5 - Sempre troppo impreciso nella gestione della palla negli ultimi sedici metri.

Valero 7,5 - Grandi giocate e intuizioni tattiche da far strabuzzare gli occhi. Il professore nerazzurro torna protagonista proprio nella sua Firenze. Dall'87' Agoume S.V.

Brozovic 6,5 - Un assist d'autore e tanta interdizione, solita buona prestazione del centrocampista croato.

Biraghi 5,5- Gli manca sempre qualcosa nel giro palla dove perde qualche tempo di gioco di troppo.

Lautaro 5,5 - Troppo nervoso, nel finale della sua partita rischia anche di fare molto male a Dragowski, portiere della Fiorentina. Dall'83' Politano S.V.

Lukaku 5 - Tanto lavoro sporco, ma l'occasione per chiudere la partita la spara addosso all'estremo difensore.

All. Conte 5,5 - Era una partita da non sbagliare per mantenere la vetta, ed ora tornano alla mente i vecchi fantasmi delle ultime stagioni.

ARBITRO: Mariani 5 - Manca un metro di giudizio uniforme, nel finale perde le redini di una sfida che diventa molto nervosa per qualche chiamata non proprio corretta.

TABELLINO

Fiorentina-Inter 1-1

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Pulgar, Badelj (65′ Benassi), Castrovilli (83′ Eysseric), Dalbert; Chiesa (58′ Vlahovic), Boateng. A disp. Terracciano, Ceccherini, Venuti, Ranieri, Cristoforo, Zurkowski, Sottil, Ghezzal, Pedro. All. Montella.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni (87′ Godin); D’Ambrosio, Vecino, Brozovic, Borja Valero (83′ Agoume), Biraghi; Lukaku, Lautaro (83′ Politano). A disp. Padelli, Berni, Ranocchia, Lazaro, Dimarco, Esposito. All. Conte.

ARBITRO: Mariani

MARCATORI: 8' Valero (I), 90+' Vlahovic (F)

AMMONITI: Brozovic, Bastoni, Pezzella, Dalbert, Borja Valero, Lautaro Martinez, Pulgar