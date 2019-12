Spagna, clamoroso: Rayo-Albacete sospeso per insulti a Zozulya

SPAGNA RAYO ALBACETE SOSPESA / Incredibile in Spagna: la partita di Segunda Divison tra Rayo Vallecano e Albacete è stata sospesa nell'intervallo. Gli ospiti, infatti, si sono rifiutati di tornare in campo a causa dei ripetuti insulti nei confronti del loro calciatore, Roman Zozulya, per il quale c'erano delle storie tese con la tifoseria locale. L'antefatto risale al 2017, quando l'attaccante, appena passato in prestito al Rayo, fu pesantemente contestato a causa delle sue presunte simpatie politiche d'estrema destra. L'indignazione fu tale che il club fu costretto a rispedirlo al Betis, e stasera per le prima volta tifosi e calciatore si sono ritrovati: il coro più ripetuto era 'puto nazi', "maledetto nazista", e dopo una prima sospensione intorno alla mezz'ora la squadra ospite ha deciso di restare negli spogliatoi dopo l'intervallo.

Nell'attesa, i tifosi locali hanno intonato "Era uno scherzo, Zozulya era uno scherzo", ma la loro iniziativa non è servita a stemperare la tensione: la gara è stata ufficialmente sospesa, un caso inedito per il calcio spagnolo. Non è chiaro se la federazione darà la partita persa all'Albacete, punirà il Rayo o deciderà di far giocare i 45 minuti restanti.

