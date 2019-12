CALCIOMERCATO ROMA FLORENZI PELLEGRINI / Protagonista della partita di oggi anche per aver riportato in carreggiata la Roma con il tiro deviato da Tomovic, Lorenzo Pellegrini ha parlato in zona mista dopo la vittoria per 3-1 contro la SPAL. "Siamo una squadra forte, ma soprattutto un gruppo forte, che sa aiutarsi. Florenzi sta per lasciare la squadra? Non è assolutamente così, credo che voi abbiate frainteso le sue parole, perché lui si è detto semplicemente emozionato perché domani dovrà fare per la prima volta da Capitano il discorso alla cena con i dipendenti.

Prima lo facevano Francesco (, ndr) e poi Daniele (, ndr), quest'anno tocca a lui per la prima volta fare questo saluto ai dipendenti. Le sue parole non erano assolutamente riferite ad un addio. È il nostro capiatno e ce lo teniamo stretto. Abbraccio simbolico dopo il suo assist? Siamo andati perché abbiamo fatto gol. Anzi, io sono andato prima da Michi (, ndr) perché aveva segnato, poi abbiamo visto che Ale si era fermato lì e siamo andati tutti lì ad abbracciarlo, ma solo per festeggiare il gol, non c'è nessuna storia dietro questo abbraccio. Lui è il nostro capitano e ha avuto un comportamento da campione".