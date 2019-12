CALCIOMERCATO SPAL SEMPLICI VAGNATI / La Spal conferma Semplici nonostante il nuovo ko contro la Roma. Intervenuto in zona mista, il ds Davide Vagnati ha fatto chiarezza sulla situazione dell'allenatore: "Non è giusto parlare di fiducia riconfermata, perché non abbiamo mai detto che Semplici andava via. Anche oggi con tante assenze ha messo bene la squadra in campo e siamo stati condannati anche dagli episodi.

L'allenatore è uno dei responsabili, essendo ultimi è normale avwre delle preoccupazioni". Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo

Il direttore sportivo ha poi mandato un messaggio piuttosto chiaro alla sua squadra, annunciando di fatto un addio: "Chi ci crede, rimane, gli altri andranno via. Abbiamo già deciso di trovare un'altra sistemazione a Sala". Nessuna risposta invece su Petagna, accostato alla Roma per il ruolo di vice Dzeko.

Dall'inviato Daniele Trecca

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>>

Calciomercato Roma, non solo Petagna con la SPAL

Mercato Sampdoria, si lavora allo scambio con la Spal