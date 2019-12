Roma-Spal, futuro Florenzi: l'annuncio in zona mista

ROMA SPAL CALCIOMERCATO FLORENZI / Buona prestazione di Alessandro Florenzi, nel 3-1 con cui la Roma ha battuto la Spal, con un assist per il terzo gol di Mkhitaryan. Il giocatore giallorosso però è uno dei principali protagonisti delle voci di calciomercato, con il suo poco utilizzo fin qui che ha reso possibile un addio a gennaio.

In merito, il numero 24 giallorosso, in zona mista, come riportato dalla 'Gazzetta dello Sport', ha dichiarato, rivolto a una dipendente del club: "Domani vi faccio un discorso strappalacrime". Una frase che potrebbe rappresentare un indizio sul suo futuro, o forse soltanto una battuta in vista della cena organizzata per i saluti prenatalizi.

