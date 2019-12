CALCIOMERCATO SPAL SEMPLICI / Perde ancora la Spal di Semplici sul campo della Roma. Nell'immediato post partita tutto lasciava pensare ad un possibile esonero dell'allenatore ultimo in classifica, ma stando a quanto filtra dall'Olimpico la società ha deciso di confermare la fiducia al tecnico. Si tratta ovviamente di una fiducia a tempo fino al prossima impegno contro il Torino, a questo punto davvero decisivo per il futuro di Semplici.

La dirigenza emiliana è infatti in contatto con, conal momento prima alternativa.

LEGGI ANCHE ---> Calciomercato Roma, non solo Petagna con la SPAL

Calciomercato Spal, Semplici sul suo futuro nel post partita

Lo stesso Semplici ha parlato così nel post partita ai microfoni di 'Sky Sport': "Allenando la Spal, una squadra che lotta per la salvezza, è normale che succedano queste cose. Sono convinto dei mezzi dei miei ragazzi, in questo momento facciamo fatica a fare i risultati, non le prestazioni. Ma serve qualcosa di più e qualcosa di diverso per uscire da questa situazione. Futuro? Io non ho avuto conferme. L'allenatore è come il cornuto, è quello che lo sa per ultimo. Io sono convinto di rimanere e di poter uscire da questa situazione. Questa è la mia strada, non è una decisione che prendo io".

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>>

Calciomercato Roma, cercasi vice Dzeko: osservato speciale all'Olimpico

Mercato Sampdoria, si lavora allo scambio con la Spal