FIORENTINA INTER MAROTTA / Inter che vuole rispondere alla Juventus vincendo in casa della Fiorentina, poco prima del posticipo serale di campionato l'ad nerazzurro Marotta ha parlato a 'Sky Sport' anche delle strategie future di calciomercato: "L'amarezza dell'eliminazione dalla Champions è stata grande, ma abbiamo dato il massimo tutti insieme.

Anche nella negatività dobbiamo pensare positivo, siamo in un processo di crescita. Tutto può essere migliorabile, ma ci sono avversari che sono più forti, come il. Guardiamo avanti e pensiamo alla partita di stasera. Mercato? E' difficile trovare gli elementi che aumentino il tasso qualitativo di questa squadra. E' un mercato arido di soluzioni e molto più difficile rispetto a quello estivo. Ci stiamo guardando attorno con tutta la dirigenza per puntellare l'organico".