ROMA SPAL FONSECA / La Roma batte la Spal in rimonta con un gran secondo tempo, il tecnico Fonseca è soddisfatto nel postpartita ai microfoni di 'Sky Sport': "Credo che abbiamo fatto un buon primo tempo, sbagliando molte occasioni ma giocando con intensità. Non era giusto chiuderlo in svantaggio, nella seconda parte la squadra ha creato più occasioni e le ha realizzate. Era importante vincere oggi, i ragazzi hanno avuto il giusto atteggiamento, è lo spirito con cui dobbiamo sempre giocare.

I giocatori sanno che per me la cosa più importante è il coraggio in campo, sapere che hanno voglia. Chi gioca nella Roma deve essere ambizioso, spingo i miei giocatori a scendere in campo sempre per vincere. Quando torneranno gli assenti? Sarà molto positivo per noi, dovranno lottare per trovare posto in campo, ma è meglio avere tutti a disposizione, vedremo quando accadrà.? Ha giocato molto bene, ho detto sempre che è un gran professionista e non ho problemi con lui, si tratta di mie scelte. Ma come possiamo vedere quando lo schiero in campo risponde sempre presente".