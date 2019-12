CALCIOMERCATO ROMA SPAL / In ritiro nella Capitale già da giovedì per preparare la sfida di questa sera contro la Roma, la SPAL è stata molto attiva anche sul fronte calciomercato, avviando più di un discorso con la squadra giallorossa. Il tema principale è stato ovviamente quello riguardante la possibile cessione in prestito di Andrea Petagna, ma il nome del bomber non è stato l'unico uscito fuori nei dialoghi tra club. Alla ricerca di rinforzi sugli esterni, la squadra di Ferrara già in estate aveva messo nel mirino Davide Santon, mentre in difesa la pista Juan Jesus sembra complicata soprattutto per questioni d'ingaggio.

A proposito di brasiliani, attenzione alla situazione di Bruno Peres che a fine dicembre rientrerà a Roma dopo il prestito biennale al San Paolo e potrebbe rifare subito i bagagli, anche se l'ex Torino si sta allenando duramente in patria nella speranza di avere un'altra occasione in giallorosso. Tra i giovani, il club biancazzurro tiene sempre d'occhio Alessio Riccardi.

