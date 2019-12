SERIE A ROMA SPAL / La Roma vince e vede la Champions più vicina, la Spal perde e trema al pensiero della Serie B: questo in sintesi quanto accaduto allo stadio 'Olimpico' nella gara valida per la 16a giornata del massimo campionato. I giallorossi si impongono 3-1 dopo aver chiuso il primo tempo sotto di un gol: ai tentativi non fortunati di Dzeko, risponde Petagna che prima vede negarsi la gioia del gol da Pau Lopez, poi è freddo dagli undici metri (fallo di Kolarov su Cionek) sul finire di primo tempo.

Nella ripresa la squadra di Fonseca occupa stabilmente la metà campo della Spal e trova il pareggio al 53' con una conclusione di Pellegrini deviata in porta da Tomovic.

L'1-1 accende ancora di più la Roma che dopo 13 minuti trova anche il gol del vantaggio con Perotti dal dischetto. La Spal non riesce a reagire, prova ad affacciarsi un paio di volte dalle parti di Lopez ma senza creare grandi pericoli e nel finale arriva il tris siglato dal neo entrato. Finisce 3-1 per la Roma: Fonseca allunga sull'(+4) e attende il risultato di, lavede la salvezza sempre più lontana.

ROMA-SPAL 3-1: 44' Petagna rig. (S), 53' Pellegrini (R), 66' Perotti rig. (R), 83' Mkhitaryan (R)

Classifica Serie A: Juventus 39, Inter 38*, Lazio 33*, Roma 32, Cagliari 29*, Atalanta 28, Parma 24, Napoli 21, Torino 21, Milan 21, Bologna 19, Verona 19, Sassuolo 16*, Fiorentina 16*, Lecce 15, Sampdoria 15, Udinese 15, Brescia 13*, Genoa 11, Spal 9.

*Una partita in meno

