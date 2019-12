CALCIOMERCATO SPAL SEMPLICI / Il cambio di passo non è arrivato: la Spal perde contro la Roma e Leonardo Semplici vede sempre più traballante la sua panchina. Contro i giallorossi la sfida non era certo delle più semplici e gli estensi hanno mostrato una buon organizzazione per larghi tratti di gara senza però riuscire a portare a casa punti: dopo il vantaggio di Petagna è arrivata la rimonta giallorossa con le reti di Pellegrini e Perotti su calcio di rigore.

Le ultimissime di mercato: CLICCA QUI!

Ancora una sconfitta quindi per la Spal che non vince dal 5 ottobre: tre sconfitte consecutive nelle ultime tre partite, appena tre punti nelle ultime nove partite e ultimo posto in classifica con la zona salvezza che dista già sei punti.

Questi i numeri di una squadra che finora non è riuscita a ripetere quanto fatto la scorsa stagione e vede ora l'incubo B troppo vicino.

LEGGI ANCHE ---> Calciomercato Spal, incontro con Semplici: arriva la decisione

Spal, Semplici in bilico: De Biasi in pole

Logico quindi che la società rifletta sulla posizione dell'allenatore, come già fatto all'indomani della sconfitta contro il Brescia: una settimana fa su deciso di confermare Semplici, ma ora le cose potrebbero andare in maniera diversa. Anche se arrivasse la conferma anche in quest'occasione, sabato prossimo contro il Torino non ci saranno altri risultati che la vittoria per salvare la panchina al tecnico della doppia promozione. In caso di esonero, il nome in pole per la sostituzione è quello di Gianni De Biasi.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Roma-Spal, gol Pellegrini o autogol Tomovic: la decisione della Lega

Calciomercato Roma, sirene italiane e spagnole per Under