CALCIOMERCATO ROMA UNDER / Dopo la bacchettata in conferenza stampa ("deve migliorare molto e su molte cose"), è arrivata anche l'esclusione, l'ennesima, dall'undici titolare per Cengiz Under. Tra i peggiori in campo giovedì scorso contro il Wolfsberger, l'attaccante turco ha sprecato l'occasione, rientrando tra i calciatori che hanno deluso le aspettative di Paulo Fonseca. Dopo il rientro dall'infortunio, l'esterno mancino ha giocato titolare in campionato solamente contro il Verona, risultando uno dei peggiori in campo nonostante il successo giallorosso per 3-1.

Calciomercato Roma: Milan, Napoli e non solo su Under. Tutte le pretendenti

Ritenuto incedibile la scorsa estate anche perché difficilmente vendibile a cifre interessanti dopo la fallimentare scorsa stagione, il ventiduenne potrebbe cambiare aria anche nel corso della finestra invernale di calciomercato.

Diverse squadre hanno effettuato dei sondaggi per conoscere la situazione del calciatore. In Italia nelle ultime ore si è parlato soprattutto di Milan e Napoli, ma anche la Fiorentina resta vigile, visto che sugli esterni d'attacco preoccupano e non poco le condizioni di Ribery. All'estero si parla invece di un possibile interessamento del Siviglia del suo scopritore Monchi, anche se non si registrano ancora contatti concreti.