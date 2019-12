JUVENTUS UDINESE HIGUAIN / Gonzalo Higuain protagonista anche senza andare a segno nel match di questo pomeriggio vinto per 3-1 dalla Juventus contro l'Udinese.

Il 'Pipita' ha fornito un assist al bacio per il raddoppio di Ronaldo e disputato una prova positiva nel tridente pesante insieme a CR7 e Dybala.

Un Higuain rinato rispetto alle esperienze con Milan e Chelsea, come confermato dal numero 21 in zona mista alla domanda dell'inviato di Calciomercato.it: "La differenza è che l'anno scorso avevo sofferto nel lasciare la Juve, ho avuto un periodo un po' complicato per tanti aspetti. Credo che tornare qua, prendere la decisione forte di rimanere, è dovuto anche all'amore dei tifosi e dei compagni. Qui è un posto che mi piace per giocare perché la gente dà valore a quello che fai in campo. La cosa più importante è che le cose stanno andando bene, che ho preso la decisione giusta. Sapevo prima che iniziasse la stagione che era la scelta giusta perché avevo una voglia forte di dimostrare che posso ancora giocare a questi livelli. Sono fortemente felice di come sta andando la stagione".

