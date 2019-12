NAPOLI KOULIBALY / Piove sul bagnato e parte come forse peggio non potrebbe l'avventura di Gennaro Gattuso sulla panchina del Napoli. Sconfitto in casa per 2-1 dal Parma, il tecnico azzurro perde subito anche una colonna come Kalidou Koulibaly, sostituito per infortunio dopo soli 5' dal fischio d'inizio della sfida di ieri al 'San Paolo'. Oggi quindi il difensore senegalese si è sottoposto ad esami strumentali che, scrive il sito ufficiale del club azzurro, hanno evidenziato una distrazione di primo grado al bicipite femorale destro.

Salvo clamorose sorprese quindi salterà l'ultima sfida del 2019 contro ile proverà a recuperare per sfidare l'al rientro dalla sosta, oppure la gara successiva con la. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE ---> Calciomercato Napoli, conferme su Acuna: le ULTIME di CM.IT