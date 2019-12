CALCIOMERCATO MILAN IBRAHIMOVIC / Attesa infinita per Zlatan Ibrahimovic e il Milan: i rossoneri continuano ad aspettare la risposta dell'attaccante svedese, anche se il club fa trapelare una certa irritazione per una scelta che tarda ad arrivare. Del possibile ritorno dello svedese in Serie A ha parlato, in un intervento a 'Radio 24', il giornalista di 'La Repubblica' Enrico Currò, dando un giudizio tranciante: "Ibrahimovic è un fuoriclasse, ma ha 38 anni e viene da 3 stagioni passate infortunato o in MLS. Che possa dare garanzie come quelle di 10 anni fa è un mistero. Qualcuno pensa che possa risolvere i problemi del Milan? Sui social forse, non nella realtà.

E' stato un grande campionato, magari può dare la mano ma non può certo risolvere la stagione del Milan: non è nemmeno riuscito a vincere lache, a quanto mi risulta, è ancora un campionato più scarso della Serie A".

LEGGI ANCHE ---> Milan-Sassuolo, Pioli 'chiama' Ibrahimovic: "Ci è mancata la qualità di fare gol"

Calciomercato Milan, Currò: "Ibrahimovic? Meglio investimento più a lungo termine"

Il giornalista continua parlando anche del futuro della società: "Elliott non ha una prospettiva a lungo termine e la trattativa con Arnault lo conferma: il Milan non può quindi impegnarsi in trattative onerose a lungo termine.. e Ibrahimovic costa 20 milioni in due anni. A certe cifre probabilmente si può investire su un giocatore che abbia più senso a lungo termine. Il Milan pensa troppo al passato e non al presente. Oggi in campo ho visto un grande calciatore, ma aveva la maglia del Sassuolo ed era Boga: come è possibile che negli ultimi 10 anni siano sfuggiti talenti come questo?"

