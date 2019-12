CALCIOMERCATO JUVENTUS HAALAND / Una nuova stella ha fatto irruzione sul grande palcoscenico del calcio europeo e sta infiammando il calciomercato. Erling Braut Haaland con la sua valanga di gol in questa prima parte di stagione tra campionato e Champions League con il Salisburgo, a soli 19 anni è già uno dei calciatori più corteggiati del Vecchio Continente. Tutti i grandi club in fila, incluse le italiane Napoli, Inter e soprattutto Juventus che tramite l'agente Mino Raiola si sarebbe mossa in maniera molto concreta. La notizia dell'esistenza di una clausola da 20 milioni di euro per liberarlo dal club austriaco, però, ha ulteriormente alimentato l'interesse di tante società e alla fine a spuntarla potrebbe essere il ManchesterUnited.

Calciomercato Juventus, Haaland verso il Manchester United

Dopo le voci sul blitz in Austria del manager Ole Gunnar Solskjaer, dall'Inghilterra arrivano oggi ulteriori indiscrezioni sul gioiello del Salisburgo che riguardano proprio lo United. Secondo il 'Daily Star' infatti Haaland nell'incontro col connazionale Solskjaer avrebbe comunicato che i 'Red Devils' sono la sua prima scelta per un trasferimento a gennaio, nonostante i tentativi importanti da registrare anche sui fronti BorussiaDortmund e RB Lipsia. Lo United avrebbe quindi deciso di concentrare i propri sforzi sul colosso norvegese dopo che Solskjaer aveva lamentato la mancanza di alternative in attacco in seguito alle partenze di Lukaku e Sanchez in estate.

