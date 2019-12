JUVENTUS UDINESE CONFERENZA SARRI / Tris della Juventus all'Udinese, che torna al successo in campionato. Maurizio Sarri ha commentato la sfida dell''Allianz Stadium' partendo dal tridente pesante Dybala-Ronaldo-Higuain: "I tre davanti stanno bene, sono in un ottimo momento di forma. Con squadre come l'Udinese ce lo possiamo permettere per più tempo, con formazioni che fanno costruzione e hanno più qualità un po' meno. Con il Bayer è stato così: quando loro sono calati d’intensità, era il momento giusto per vederli tutti e tre insieme. E' basilare, però, che stiano bene fisicamente e come condizione.

Non dipende dalla forza dell'avversario ma dalla caratteristiche".

RABIOT - "Rabiot è in crescendo, ha bisogno di minuti e di giocare. Oggi mi è piaciuto soprattutto nella fase difensiva. Demiral si è confermato, ha rifatto bene. Ci serviva la sua velocità su un giocatore come Lasagna. E' in grande crescita, ci siamo lavorando. Deve essere un po' meno istintivo. Bernardeschi? Gli manca un pizzico di visione, è un qualcosa che deve trovare. Alex Sandro? Ha giocato tantissimo, l'ho visto leggermente appesantito. Ho preferito sfruttare il buon momento di De Sciglio".

SZCZESNY - "Szczesny ha accusato questo problemino tra pettorale e spalla lavorando in palestra, a fine allenamento. Stamattina sentiva più dolore. I medici mi hanno detto che non è di grave entità, però andrà valutato domani in vista del match contro la Sampdoria. Rugani? Stava per entrare, poi mi ha detto che aveva sentito un fastidio al flessore, ma sembra non sia nulla di grave. Per fortuna me l'ha detto…".