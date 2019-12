Juventus-Udinese, Sarri 'contro' Ronaldo: è spaccatura sul tridente

JUVENTUS UDINESE SARRI RONALDO / Tridente o non tridente, è questo il problema. Il tecnico della Juventus Maurizio Sarri schiera tutta l'artiglieria pesante nella sfida contro l'Udinese e la risposta è estremamente positiva: doppietta di Cristiano Ronaldo nel 3-1 rifilato ai friulani. Il portoghese nel post-partita vota a favore dello schieramento con Higuain e Dybala, spiegando che secondo lui può essere impiegato anche con avversari più forti ed importanti dell'Udinese.

Intervistato da 'Sky', però, l'allenatore bianconero non è dello stesso avviso: "C'era di fronte una squadra che cerca poco il palleggio e quindi la problematica difensiva era andare sulle palle vaganti, cosa che per larghi tratti abbiamo fatto bene e quindi ho pensato che ci potevamo permettere i tre davanti. Quando hanno iniziato a palleggiare siamo andati un po' in difficoltà.. Loro tre per 60’ hanno fatto bene anche la fase difensiva. In fase offensiva hanno fatto quello che avevo chiesto, questi scambi in velocità, e l'hanno fatto bene. Poi è chiaro che se si trova una squadra di palleggio, la situazione può cambiare. Però sono stati abbastanza ordinati. Contro il Bayer eravamo arrivati in un momento della partita in cui potevamo giocare il tridente perché il Bayer non era più quello dell’inizio. I motivi per oggi l’ho detto.? M'hanno criticato anche quando ho fatto un cambio e ho vinto, quindi ho detto tutto".