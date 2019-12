PAGELLE E TABELLINO PRIMO TEMPO ROMA SPAL/ Primo tempo della sfida tra Roma e Spal che termina con gli ospiti sorprendentemente in vantaggio. I giallorossi fanno la partita, ma Kolarov al 43' perde palla e atterra Cionek in area concedendo il calcio di rigore alla Spal. Sul pallone si presenta Petagna che spiazza Pau Lopez e fa 0-1. Partita in salita per la Roma che nella ripresa dovrà cercare di ribaltare il risultato.

ROMA

Pau Lopez 6.5

Florenzi 6

Fazio 5.5

Cetin 6

Kolarov 5

Veretout 6

Diawara 6

Zaniolo 5.5

Pellegrini 6

Perotti 6

Dzeko 6.5

All.

Fonseca 5

SPAL

Berisha 6

Cionek 6

Tomovic 6

Vicari 6

Felipe 6.5

Missiroli 6

Valoti 6.5

Murgia 6

Igor 5.5

Petagna 7

Paloschi 6

All. Semplici 6

Arbitro: Giua 6

TABELLINO

ROMA-SPAL 0-1 (risultato parziale)

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez, Florenzi, Fazio, Cetin, Kolarov; Veretout, Diawara; Zaniolo, Pellegrini, Perotti; Dzeko. A disposizione: Fuzato, Cardinali, Jesus, Spinazzola, Antonucci, Mkhitaryan, Under, Kalinic. All. Fonseca

SPAL (4-4-2): E.Berisha; Cionek, Tomovic, Vicari, Felipe; Missiroli, Valoti, Murgia, Igor; Petagna, Paloschi. A disposizione: Thiam, Letica, Cannistrà, Mastrilli, Salamon, Valdifiori, Jankovic, Tunjov, Strefezza, Floccari, Di Francesco, Moncini. All. Semplici

Arbitro: Antonio Giua (sezione di Olbia)

Var: Marco Guida (sezione di Torre Annunziata)

Ammoniti:

Espulsi:

Marcatori: 43' Petagna

Marco Deiana