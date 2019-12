MILAN SASSUOLO THEO HERNANDEZ / Ancora una prova positiva per Theo Hernandez. Il terzino, che sarà costretto a saltare la prossima partita per squalifica, ha parlato al termine di Milan-Sassuolo in zona mista: "È stata una partita complicata, difficile, il Sassuolo ha giocato un ottimo match.

Abbiamo provato di tutto per vincere questa partita ma non ci siamo riusciti. Dobbiamo tenere la testa libera e pensare ai prossimi match. Gol annullato? Non ho visto ma penso sia stata un'azione involontaria dima l'arbitro ha visto il tocco di mano. Mi dispiace saltare la prossima partita contro l'".