MILAN SASSUOLO PIOLI IBRAHIMOVIC / Dopo lo 0-0 tra Milan e Sassuolo il tecnico dei rossoneri Stefano Pioli ha commentato la gara a 'Sky', parlando anche delle difficoltà ad andare in gol: "Potevamo fare qualcosina in più nel primo tempo con più velocità e precisione, nel secondo tempo abbiamo fatto bene: abbiamo tirato in porta tanto, abbiamo avuto 10 occasioni chiare. Era una partita da vincere, vorrà dire che dovremo fare meglio. Leao? C'è la possibilità per tutti di farsi trovare pronti e andare in campo: è chiaro che devo fare delle scelte, oggi ha fatto bene, la squadra ha fatto bene.

Questa partita la dovevamo portare a casa: resta una striscia positiva, la più importante di questa stagione: pensiamo alla prossima gara e ad essere più precisi a livello tecnico perché oggi abbiamo fatto errori che potevano costare caro".

Pioli ha poi parlato dell'attacco: "Più giocatori che sanno leggere le situazioni ci sono, meglio possiamo giocare: abbiamo fatto belle giocate, ma ci è mancata la qualità di fare gol. Difficile recriminare su quanto costruito: 10 palle gol significa che la squadra ha giocato. Il nostro limite è dover fare tante occasioni per segnare: non è solo una questione del 9, Piatek nelle ultime partite è cresciuto molto. La partita scorsa era il salvatore della patria, non è che oggi abbiamo pareggiato per colpa sua".

