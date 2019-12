Calciomercato Juventus, blitz di Paratici in Inghilterra: non solo Eriksen e Willian

CALCIOMERCATO JUVENTUS ERIKSEN WILLIAN / Sono giorni di lavoro molto intensi per la Juventus che sembra entrare nel vivo delle manovre di calciomercato. Non sono previsti, almeno per il momento, grandi movimenti nella finestra invernale, ma oltre a monitorare le potenziali occasioni che si verranno a creare nelle prossime settimane, gli uomini mercato bianconeri sono come da tradizione già al lavoro per quelli che possono essere i grandi colpi dell'estate.

In particolare il Ds Fabioavrebbe effettuato un blitz in diverse città europee per portare avanti alcuni discorsi importanti. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

A rivelarlo è il giornalista della 'Rai' Paolo Paganini che tramite il suo account Twitter spiega: "Mi riferiscono dal vicino Principato di un intenso viaggio di Paratici prima a Parigi, poi in Inghilterra. A Londra per 2 giocatori che vanno a parametro zero a giugno, Willian (Chelsea, ndr) e Eriksen (Tottenham, ndr) e poi a Manchester ma lì non so bene perché. Mah" con tanto di risata finale. L'allusione potrebbe essere relativa all'ex Paul Pogba, mai scomparso dai radar juventini, oppure alla clamorosa ipotesi Pep Guardiola per la prossima stagione che a più riprese il giornalista della 'Rai' ha accostato al club bianconero.