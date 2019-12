CALCIOMERCATO EVERTON KEAN / Scoppia il caso Kean in casa Everton: l'attaccante italiano nel corso della sfida contro il Manchester United è stato mandato in campo al 70' dal manager Duncan Ferguson e tolto dopo 18 minuti di gioco. Una scelta di natura tecnica con l'allenatore non soddisfatto dell'impatto sulla gara dell'ex Juventus.

La sostituzione non ha fatto piacere, ovviamente, da Kean che ha imbucato il tunnel degli spogliatoi senza fermarsi in panchina: quanto accaduto riapre le discussioni sul futuro del 19enne che non è ancora riuscito ad ambientarsi in Premier League.

Calciomercato, Kean verso l'addio all'Everton: possibile ritorno in Serie A

In stagione sono appena 14 le apparizioni per un totale di poco più di 400 minuti, con la voce gol che vede ancora comparire il numero zero. Negli ultimi due mesi Kean ha giocato appena quattro spezzoni di partita con un totale di 110 minuti di gioco: non certo lo spazio che ci si attendeva ad inizio stagione quando l'Everton ha sborsato trenta milioni di euro per portarlo in Inghilterra. Per il 19enne si è parlato di un possibile ritorno in Italia con le ipotesi Milan e Roma di cui si è parlato molto nelle scorse settimane.

