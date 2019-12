Serie A, 16a giornata: Juve di nuovo in testa, flop Milan e Atalanta

SERIE A 16A GIORNATA JUVENTUS MILAN ATALANTA / Tutto facile per la Juventus, deludono Milan e Atalanta. Dopo il pareggio pirotecnico nel lunch match tra Verona e Torino, il pomeriggio di Serie A prosegue con tre gare in contemporanea. All'Allianz Stadium la formazione di Maurizio Sarri dopo il pari col Sassuolo e il ko in casa della Lazio torna alla vittoria archiviando in facilità la pratica Udinese: doppio Ronaldo, poi Bonucci a chiudere i conti già sul finire del primo tempo. Inutile nel finale la rete di Pussetto. Bianconeri che tornano in testa alla classifica di Serie A in attesa dell'Inter che stasera sfiderà la Fiorentina in trasferta.

Deludono invece le altre due big.

Il Milan non va oltre uno scialbo 0-0 in casa contro il Sassuolo, mentre l'Atalanta dopo l'exploit in Champions League cade a sorpresa in casa del Bologna che chiude la gara in 10: tante occasioni sbagliate dai bergamaschi che perdono la prima trasferta stagionale in A. Alle 18 il programma prosegue con Roma-Spal, in serata Fiorentina-Inter e domani Cagliari-Lazio.

JUVENTUS-UDINESE 3-1: 9' Ronaldo (J), 37' Ronaldo (J), 45' Bonucci (J), 94' Pussetto (U).

BOLOGNA-ATALANTA 2-1: 12' Palacio (B), 53' Poli (B), 60' Malinovsky (A).

MILAN-SASSUOLO 0-0.

Classifica Serie A: Juventus 39, Inter 38*, Lazio 33*, Cagliari 29*, Roma 29*, Atalanta 28, Parma 24, Napoli 21, Torino 21, Milan 21, Bologna 19, Verona 19, Sassuolo 16*, Fiorentina 16*, Lecce 15, Sampdoria 15, Udinese 15, Brescia 13*, Genoa 11, Spal 9*.

*Una partita in meno