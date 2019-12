JUVENTUS UDINESE SOSTITUZIONE DYBALA / Una partita sontuosa da parte di Paulo Dybala: la Joya ha pennellato giocate stupende durante i 75 minuti in cui è rimasto in campo, fornendo anche un assist per uno dei due gol di Cristiano Ronaldo. A 15 minuti dalla fine del match, Maurizio Sarri ha deciso di richiamarlo in panchina, lanciando in campo Federico Bernardeschi: un cambio che ha fatto un po' arrabbiare il numero 10 bianconero uscito dal terreno di gioco scuotendo il capo e con il volto un po' scuro.

Nessuna reazione eccessiva ma un piccolo segno di malcontento da parte di chi è consapevole di attraversare un ottimo momento e avrebbe voluto restare in campo per provare a scrivere il suo nome nel tabellino dei marcatori.

LEGGI ANCHE ---> Calciomercato Juventus, Mandzukic ai margini: il segnale della Curva

Juventus, sostituzione 'indigesta' per Dybala

Dybala, in estate ad un passo dalla cessione, si è riconquistato la Juventus con prestazioni sempre sopra la sufficienza: in stagione ha realizzato sette reti tra campionato e Champions ed è stato uno de migliori calciatori bianconeri. La sua insoddisfazione per la sostituzione ha ovviamente riportato alla mente l'arrabbiatura di Ronaldo contro il Milan anche se per la Joya si è trattato soltanto di un gesto non plateale.