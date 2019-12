CALCIOMERCATO JUVENTUS MANDZUKIC CORO / Non è nei piani di Sarri, resta nei cuori dei tifosi: Mario Mandzukic è invocato della Curva nel corso del secondo tempo di Juventus-Udinese.

Sul punteggio di 3-0 per la squadra di casa, dagli spalti sono partiti dei cori indirizzati all'attaccante croato: Mario Mandzukic, Mario Mandzukic il nome che è risuonato all'interno dell'Allianz Stadium durante la ripresa della partita valida per la 16a giornata

Un segnale di vicinanza verso un calciatore che ha contribuito a scrivere la storia della squadra bianconera negli ultimi anni ma che ormai è destinato all'addio: a gennaio, il croato dovrebbe essere ceduto anche se, affievolitosi l'interesse del Manchester United, restano in piedi le piste tedesche (Borussia Dortmund su tutte) e il possibile approdo nella MLS.

Calciomercato Juventus, per Mandzukic viva l'ipotesi Milan

Per Mandzukic non è da escludere anche una permanenza in Serie A con il possibile interesse del Milan, qualora dovesse sfumare il ritorno di Zlatan Ibrahimovic. Infine, da tenere d'occhio anche un possibile ritorno di fiamma del Qatar con Al Rayyan, Al Gharafi e Al Duhail pronte a sfidarsi per il bianconero che dovrebbe però rivedere al ribasso le richieste economiche avanzate a settembre quando il suo trasferimento sembrava ormai fatto.

