SONDAGGIO NAPOLI CHAMPIONS / Non è arrivata la scossa per il Napoli: il cambio da Ancelotti a Gattuso non ha portato gli effetti sperati con gli azzurri sconfitti in casa dal Parma e sempre più lontani dalla zona Europa. Eppure proprio il nuovo allenatore nella conferenza di presentazione non aveva nascosto il suo obiettivo per la stagione in corso: centrare il piazzamento Champions. Un traguardo che, ad oggi, sembra ai limiti del possibile: la pensano così anche chi ha risposto al sondaggio pubblicato sul profilo Twitter di Calciomercato.it.

Il 60% degli utenti che ha risposto alla nostra domanda, ritiene che lasia ormai irraggiungibile per gli azzurri, mentre il 40% è ancora ottimista e considerata il quarto posto un obiettivo fattibile per la squadra partenopea.

