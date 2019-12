CALCIOMERCATO INTER LAUTARO MARTINEZ MANCHESTER UNITED / L'esplosione anche in Champions League ha ormai consacrato Lautaro Martinez ed acceso su di lui in maniera definitiva i riflettori del calciomercato internazionale.

Il, anche per via del feeling con Lionel, è ormai segnalato da settimane sulle sue tracce, ma dall'Inghilterra emerge con sempre più convinzione anche l'ipotesiche, addirittura, sarebbe intenzionato a fare un tentativo già a gennaio. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Calciomercato Inter, Solskjaer punta Lautaro Martinez e Paredes

Negli ultimi giorni il manager dello United, Ole Gunnar Solskjaer, ha anticipato che il club si muoverà durante la finestra invernale e la priorità è la ricerca di elementi pronti subito, ma anche futuribili. Le priorità sarebbero l'inserimento di un centrocampista ed una prima punta e stando a quanto riferisce il 'Daily Mirror', la proprietà avrebbe stanziato un budget da circa 140 milioni di euro con i quali Solskjaer vorrebbe andare all'assalto di Leandro Paredes, ex Roma ora al Paris Saint-Germain, e appunto l'interista Lautaro Martinez. Cifre importanti, ma sarà difficile convincere l'Inter: nel contratto dell'argentino è presente una clausola da 111 milioni di euro, ma vale solo nei primi 15 giorni di luglio. Sempre che prima non si raggiunga un accordo per il rinnovo al quale si lavora da settimane.

