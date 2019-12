KALINIC FIORENTINA E BOLOGNA / Ai margini della Roma di Fonseca, Kalinic potrebbe rimanere ancora in serie A.

Fiorentina e Bologna- dopo i tentativi della scorsa estate - hanno riallacciato infatti i contatti con l'entourage dell'ex Atletico Madrid, oggi in panchina per la sfida delle 18:00. La formula impostata è sempre quella di un prestito con diritto di riscatto sui 10 milioni di euro. Intanto i giallorossi, proprio in occasione del match dell'Olimpico con la, proveranno a sondare il terreno per Petagna. Ma la trattativa per il bomber della formazione dinon si preannuncia affatto facile, per motivi economici e ambientali.