CALCIOMERCATO NAPOLI ACUNA / Giungono conferme a Calciomercato.it sull'interesse del Napoli per Marcos Acuna dello Sporting CP, indiscrezione lanciata da 'O Jogo', L'agente dell'esterno argentino, lo stesso di Pussetto dell'Udinese, è in Italia proprio per discutere del futuro del classe '91.

In Portogallo dal 2017, Acuna attualmente è extraUE - quindi non ingaggiabile nella finestra invernale dal club di Aurelio De Laurentiis - anche se risulta aver avviato le pratiche per provare ad ottenere entro gennaio il passaporto comunitario. Nel caso ci riuscisse, il 28enne di Zapala sarebbe acquistabile dalla società partenopea - da tempo a caccia di rinforzi sulle corsie laterali - già nella sessione di riparazione.

