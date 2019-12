PAGELLE E TABELLINO DI BOLOGNA-ATALANTA: I VOTI DEL PRIMO TEMPO

PAGELLE PRIMO TEMPO BOLOGNA ATALANTA / Il gol di Palacio decide la prima frazione a favore della squadra di Mihajlovic, che ha ragione dell'Atalanta in virtù di una maggiore concretezza sotto porta. Ripartenze in velocità, precisione sotto porta. I felsinei hanno ragione dei nerazzurri trascinati soprattutto dal goleador argentino e da Orsolini, a tratti straripante sull'out di destra. In difficoltà Pasalic, Muriel e Malinovskiy che creano ma sprecano troppo.

BOLOGNA

Skorupski 6 -

Tomiyasu 6 -

Danilo 6 -

Bani 6 -

Denswil 6 -

Medel 6 -

Poli 6 -

Orsolini 7 -

Dzemaili 6 -

Sansone 5,5 -

Palacio 7 -

All. Mihajlovic 6 -

ATALANTA

Gollini 6,5 -

Toloi 6 -

Palomino 6 -

Djimsiti 6 -

Castagne 6 -

De Roon 6 -

Freuler 6 -

Gosens 5,5 -

Malinovskiy 5 -

Pasalic 5 -

Muriel 5,5 -

All.

Gasperini 5,5 -

Arbitro: Massa 6 -

TABELLINO

Bologna-Atalanta 1-0

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Bani, Denswil; Medel, Poli; Orsolini, Dzemaili, Sansone; Palacio. A disposizione: Mbaye, Paz, Schouten, Svanberg, Destro, Olsen, Santander, da Costa, Sarr. All.: Mihajlovic.

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Castagne, de Roon, Freuler, Gosens; Malinovskiy; Pasalic, Muriel. A disposizione: Masiello, Ibanez, Hateboer, Colley, Barrow, Piccoli, Sportiello, Rossi. All.: Gasperini.

Arbitro: Davide Massa (Sez. di Imperia)

Var:

Ammoniti: 32' Pasalic (A)

Espulsi:

Marcatori: 12' Palacio (B)