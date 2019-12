JUVENTUS UDINESE VOTI TABELLINO PRIMO TEMPO / Un super Cristiano Ronaldo trascina per il momento la Juventus nel match casalingo contro l'Udinese. Prima doppietta in stagione per il fuoriclasse portoghese (11 gol complessivi per lui): vantaggio con un bel destro all'8', bis al 37' stavolta di sinistro sul perfetto assist di Higuain. Funziona il tridente da 'bar' di Sarri, con Dybala autore di un'altra prestazione da leccarsi i baffi. Il 3-0 nel finale di tempo è firmato di testa da Bonucci.

JUVENTUS

Buffon 6

Danilo 6

Bonucci 7

Demiral 6,5

De Sciglio 6,5

Rabiot 6

Bentancur 7

Matuidi 6

Dybala 7,5

Cristiano Ronaldo 7,5

Higuain 7

Allenatore: Sarri 6,5

UDINESE

Musso 6

De Maio 5

Ekong 5

Nuytinck 5,5

Ter Avest 5,5

Mandragora 6

Fofana 5,5

De Paul 5

Stryger Larsen 6

Okaka 5

Lasagna 5,5

Allenatore: Gotti 5

Arbitro: Pasqua 6,5

TABELLINO

Juventus-Udinese 3-0 - 9', 37' Ronaldo; 45' Bonucci

Juventus (4-3-1-2): Buffon; Danilo, Bonucci, Demiral, Alex Sandro; Rabiot, Bentancur, Matuidi; Bernardeschi; Cristiano Ronaldo, Dybala. Allenatore: Sarri. A disposizione: Pinsoglio, Perin, de Ligt, Ramsey, Douglas Costa, Alex Sandro, Pjaca, Bernardeschi, Emre Can, Rugani, Muratore

Udinese (3-5-2): Musso; De Maio, Ekong, Nuytinck; Ter Avest, Fofana, Mandragora, De Paul, Stryger Larsen; Okaka, Lasagna. Allenatore: Gotti. A disposizione: Perisan, Nicolas, Sierralta, Opoku, Wallace, Pussetto, Nestorovski, Becao, Barak, Teodorczyk

Arbitro: Pasqua (sez. Tivoli)

VAR: Piccinini

Ammoniti: Dybala (J)

Espulsi:

Note: