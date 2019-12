JUVENTUS UDINESE TRIDENTE BUFFON / Maurizio Sarri sorprende tutti e lancia per la prima volta dall'inizio in stagione il tridente da 'bar' Dybala-Ronaldo-Higuain nel match odierno contro l'Udinese.

Dopo il convincente spezzone di Leverkusen in Champions, con Dybala protagonista al suo ingresso in campo nella ripresa contro il Bayer nei gol di CR7 e del connazionale, il tecnico scioglie le riserve schierandoli in contemporanea dal 1' nella sfida dell''Allianz Stadium'.

Verosimilmente nel 'Dygualdo' tra i tre tenori di Sarri sarà il numero dieci a partire leggermente più arretrato sulla trequarti, con Ronaldo al fianco di Higuain nel tandem d'attacco. Tra i pali, complice la defezione dell'ultima ora di Szczesny, si rivede Gianluigi Buffon. Pomeriggio non banale per l'ex capitano, che eguaglia il primato di un altro mostro sacro della storia bianconera come Alex Del Piero per numero di presenze (478) in Serie A con la casacca della 'Vecchia Signora'. Buffon, inoltre, si porta a ridosso di Maldini (648 contro 647) nella classifica all-time assoluta di gettoni nel massimo campionato italiano.