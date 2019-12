CALCIOMERCATO MILAN IBRAHIMOVIC / "Giampaolo è una scelta che rifarei, purtroppo non ha funzionato. Pioli ha portato la sua maniera di essere, una maniera molto diretta con giocatori ma anche dimostrato grande personalità. Ora la squadra sta dimostrando di essere buona, di essere stata costruita bene, con qualche difetto dovuto solo all'inesperienza di qualche giocatore".

Così Paoloai microfoni di 'Sky Sport' prima di Milan-Sassuolo

Calciomercato Milan, obiettivo Ibrahimovic: parla Maldini

Il Dt rossonero ha poi ovviamente risposto sull'argomento top di casa Milan, vale a dire il possibile ritorno di Ibrahimovic che resta pure nel mirino del Napoli di Gattuso: "Sicuramente è un'opzione e stiamo continuando a parlare. Certo, più si va in là con i tempi e più diventa difficile. Per un 38enne è dura ripartire dopo uno stop per più di due mesi. Stiamo valutando anche altri nomi. L'alternativa? E' in base a quello che abbiamo bisogno, ma in generale siamo aperti a giocatori di talento".

