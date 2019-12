SERIE A VERONA TORINO ANSALDI PAZZINI/ Verona-Torino si è conclusa con il risultato di 3-3. Il lunch match della sedicesima giornata del campionato di Serie A è partito con un super Torino che con Ansaldi ha sbloccato il match. Nonostante i tentativi degli scaligeri di trovare il pareggio, i granata si chiudono bene e, in contropiede, trovano il raddoppio con Alex Berenguer.

Qualche minuto più tardi ecco di nuovo Ansaldi, bravo a spiazzare Silvestri con una conclusione dal limite dell'area. La partita sembra in mano al Torino, ma occhio alla vecchia volpe, Giampaolo Pazzini. L'ex bomber di Inter e Milan, entrato nell'ultima mezz'ora, prima segna su rigore poi propizia il tap in di Valerio Verre. Decisivo anche Stepinski, bravo a sfruttare l'errore di posizionamento di Ola Aina e autore del gol del definitivo pareggio in un match davvero spettacolare.